Свободное пространство KOVЁR в Белгороде разыгрывает iPhone 7+
Розыгрыш стартовал в октябре, а победители определятся 25 декабря.
Что нужно для участия? Для начала купить кофе с собой объемом 0,4, затем сделать фотографию стакана с персональным номером, выложить ее у себя на стене в VK с хештегом #koverbgd и написать в лс группы KOVRA "ХОЧУ АЙФОН". Админ группы проверит, размещен ли пост – если да, он пришлет участнику номер со стакана, который и будет участвовать в розыгрыше.
Естественно, чем больше купленных кофе, тем выше шанс выиграть.
Первый приз – айфон 7;
второй – 5 тысяч рублей;
третий – 3 тысячи рублей;
четвёртый – тысяча рублей;
пятый – тысяча рублей.
По материалам группы KOVRA VK.
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