Свободное пространство KOVЁR в Белгороде разыгрывает iPhone 7+

Что нужно для участия? Для начала купить кофе с собой объемом 0,4, затем сделать фотографию стакана с персональным номером, выложить ее у себя на стене в VK с хештегом #koverbgd и написать в лс группы KOVRA "ХОЧУ АЙФОН". Админ группы проверит, размещен ли пост – если да, он пришлет участнику номер со стакана, который и будет участвовать в розыгрыше.

Естественно, чем больше купленных кофе, тем выше шанс выиграть.

Первый приз – айфон 7;

второй – 5 тысяч рублей;

третий – 3 тысячи рублей;

четвёртый – тысяча рублей;

пятый – тысяча рублей.

По материалам группы KOVRA VK.