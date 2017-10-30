«Без тебя ПЕСЕЦ!»

Юрий Чуев и Евгений Крамской приготовили для белгородцев много нового. Это будет настоящая вакханалия юмора и абсурда. Специальные гости вечера: Алексей Кириченко и Артем Датдеев. И как бонус – номера от театра «Две обезьяны».

Цена билетов по предпродаже – 300 рублей, в день выступления – 350. Заказ столов по телефону: 770–961. Дополнительная информация и билеты: +7 (906) 605-68-05.

По материалам портала «Афишка31».