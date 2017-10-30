«Без тебя ПЕСЕЦ!»
9 ноября в 19:00 театр «Две обезьяны» приглашает в паб «Декабрист» на вечер юмора «Без тебя ПЕСЕЦ!» с новыми шутками, яркими образами, неожиданными развязками, розыгрышами.
Юрий Чуев и Евгений Крамской приготовили для белгородцев много нового. Это будет настоящая вакханалия юмора и абсурда. Специальные гости вечера: Алексей Кириченко и Артем Датдеев. И как бонус – номера от театра «Две обезьяны».
Цена билетов по предпродаже – 300 рублей, в день выступления – 350. Заказ столов по телефону: 770–961. Дополнительная информация и билеты: +7 (906) 605-68-05.
По материалам портала «Афишка31».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.