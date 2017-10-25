Кто вы на самом деле и чем вам заниматься по жизни?

Вы поймете, какой вы на самом деле человек, чем вам заниматься по жизни, кто ваш партнер/супруг, как воспитать своих детей счастливыми, как не загубить их таланты с детства, как выстраивать свою жизнь, чтобы жить долго и счастливо.

Вы лучше изучите себя, выявите свои таланты и ту область, в которой вы достигнете наибольшего успеха, узнаете, как правильно выстраивать отношения с близкими и как выбрать именно своего человека в жены/мужья.

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По материалам 2DO2GO.