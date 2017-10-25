Достучись до сердец

Он нацелен на формирование и воспитание художественного вкуса, а также приобщение участников к лучшим образцам классической и современной литературы.

В конкурсе будет несколько номинаций:

«Художественное слово» (28 октября): проза, поэзия, басня, публицистика и т. д.; «литературно-музыкальная композиция» (возрастные категории: 5-35 лет);

«Оригинальный жанр» (29 октября): «пародия» (только сольное выступление); «клоунада»; «пантомима»; «театр теней» (до 6 человек); «stand-up»;

«Видеоролик» на тему «Я тут живу» (возрастные категории: 16-36+ лет).

На выступление каждого участника во всех номинациях будет отведено 5 минут. Подробнее – по телефону: +7 (4722) 34-82-19 .

По материалам «Афишки31».