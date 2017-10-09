Вечер стихотворений Владимира Маяковского пройдет в Белгороде
Цикл поэтических вечеров по творчеству поэтов классиков «ПОЭТЕЙШЕН» на этот раз будет посвящен Владимиру Маяковскому. В нем могут участвовать все, кто неравнодушен к творчеству поэта и пишет сам.
Каждому будет отведено 15 минут на выступление. Можно будет прочитать любимые стихотворения признанного классика, поделиться своими знаниями о его жизни и тем, какое влияние на ваше собственное творчество оказали произведения Маяковского.
В конце вечера организуют открытый микрофон для зрителей. Более подробную информацию о мероприятии можно узнать в группе VK.
По материалам 2DO2GO.
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