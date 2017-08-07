Какие чувства вызывает Белгород у его жителей?

Опросом занималась Мария Потеряхина под руководством профессора НИУ «БелГУ» Сергея Лебедева. Она выяснила, как жители воспринимают город и жизнь в нём.

Как показали результаты исследований, у респондентов Белгород в большей степени вызывает чувства привычности и знакомости, правда, многие из них не всем довольны.

Более 50 % опрошенных в целом устраивает городская территория, но они хотели бы её преобразить. 55 % белгородцев считают, что их город знаменит свой военной историей, а 77 % опрошенных уверены, что самая известная достопримечательность – музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление». На втором по популярности месте оказалась Соборная площадь, на третьем – памятник князю Владимиру.

Главные качества белгородцев, по мнению респондентов, – честность, доброта, открытость и отзывчивость. Участники опроса выразили сомнение в том, что в Белгороде можно полноценно реализоваться, и считают, что помочь им в этом могут только знакомства и связи, а причины их неудач – в семейственности и кумовстве.

Кроме того, по итогам опроса выяснилось, что белгородцам для полного счастья не хватает в городе цирка, дельфинария и планетария. Также они считают, что дух белгородского сообщества отражают спортсмены и администрация города и что сектанты, иноверцы и религиозные меньшинства противопоставляют себя остальным горожанам.

57 % респондентов считают себя православными христианами и лишь 15 % не верят в Бога. Более половины участников опроса ответили, что белгородцы готовы друг другу помочь в сложной ситуации. С подробными результатами исследования можно познакомиться здесь.

По материалам FONAR.TV.