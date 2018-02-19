В Курске стартуют курсы радиоведущих

Тех, кто захочет пройти полное обучение, ждут 14 занятий, 28 учебных часов и практика под руководством наставников, создание демо-записи для трудоустройства на радио.

На курсах расскажут о форматах радиостанций, научат брать интервью, общаться с приглашенными гостями, динамично поддерживать диалог с радиослушателем в прямом эфире. Дадут упражнения, развивающие дикцию, темп речи, голосовую подачу и интонирование.

Место: ул. Ленина, 60, 3-й этаж, офис 307, сообщает интернет-журнал «Морс».