Носители космоса: для кого создан Метагалактический центр?

В Курске есть свой собственный центр. Мы поговорили с его руководителем – Ириной Морозовой, квалифицированным психологом.

— Наша организация называется Автономная некоммерческая организация «Развитие Человека новой эпохи «Метагалактический Центр» Курск», — рассказывает Ирина, — Синтезом занимаемся с 2009 года. Тогда нас было всего 8 человек. С 2015 мы решили создать общественную организацию, поскольку это помогает участвовать в жизни города, выражать свою гражданскую позицию. Наша цель – сложить новую философию жизни третьего тысячелетия. Вокруг всё очень быстро меняется: климат на планете, скорость времени, меняется отношение людей к жизни, а главное — у нас другие дети. И порой родители не знают, как найти точку контакта со своими детьми.

Всего в организации 22 человека. Это участники, которые являются основой Метагалактического центра. Тех, кто пришел, поучился и ушел – около ста.

Что синтезировать?

— Философия жизни в Метагалактике строится вокруг человека. Вселенная может развиваться только благодаря Наблюдателю (человеку), который творит реальность. Мы сотворцы. То, что для Создателя, Отца, является идеей, для нас, людей, должно стать целью реализации.

На страничке ВКонтакте общественной организации «Метагалактический центр Курск» есть весьма пространные объяснения о цели проекта (а цель — это «программа обретения новых способностей и возможностей Человека, формирование Метагалактического мировоззрения, нового образа и нового стиля Жизни»). Некоторые термины будут непонятны без каких-либо знаний о философии русского космизма начала 20 века. Википедия характеризует термин «космизм», постоянно фигурирующий в Метагалактическом центре, как «религиозно-философское маргинальное течение», предлагающее осознать всеединство мира и найти место человека в космосе. И это лишь малая доля того, что включает в себя данное учение. Суть вращается вокруг человека и его неразрывной связи со Вселенной.

— Метагалактика – это границы Космоса, — уточняет психолог, — Наша страна, Россия – космическая держава. Ещё в 19 веке начал развиваться Русский космизм. Циолковский и Королёв вывели нашу страну за пределы планеты. Но этого сейчас недостаточно, чтобы люди понимали, зачем нам осваивать Космос и как он влияет на нас. Поэтому мы идём дальше в изучении и реализации этой идеи.

С Космизмом разобрались. Ну а как его синтезировать-то?

На страничке в ВКонтакте предлагается пройти программу Философских чтений Синтеза. Пройдя ее, участники обретают цельный иерархический взгляд на высшую природу и предназначение Человека. Чтобы «просветлиться» следует овладеть главным из методов познания – методом Синтеза. Здесь снова можно дать волю фантазии и трактовать как хочется. Для изучения, помимо метода Синтеза, предлагаются и прочие: диалектический и метод научного синтеза; а также принципы – эволюционный, антропный принцип построения Вселенной, первого среди равного; развитие позиции наблюдателя, процесс стяжания и другие. Работа курского Центра строится на законе Метагалактики «Первый среди равных» — это равенство в решении вопросов и первенство в том направлении, где Человек является специалистом:

— При решении задач проходит мозговой штурм, где позиция любого Служащего учитывается и генерируется общее направление, в котором есть мнение каждого. Каждый человек является ответственным за ту деятельность, в которой он специализируется. Кто-то развивает энергопотенциал, кто-то развивает Высшую Школу Синтеза – просветительский процесс, я, допустим, как глава Метагалактического центра, ответственна за работу и развитие этого центра. У каждого есть основания быть специалистом в своём направлении. Мы стремимся рассматривать вещи в планетарном и метагалактическом масштабах.

Ирина считает, что каждому человеку необходимо сформировать позицию наблюдателя:

— Познавая свой внутренний мир, мы познаём Метагалактику. Если человек живёт масштабами своих болячек – дальше больницы он не уйдёт. А если внутри Метагалактика, то и мыслить будет категориями как минимум планеты, а жизнь выстраивать в соответствующем масштабе.

Люди чаще приходят в Метагалактический центр после мероприятий, которые организует его команда.

— Например, мы создали совместно с СПбПУ выставку «Спортивный человек в 3D», — объясняет психолог. — У нас часто проходят психологические занятия родителей с детьми – наш центр помогает находить точку контакта между ними, развивая отношения в русле поддержки и взаимопонимания. Мы также занимаемся развитием физического тела — йогой. В масштабах Метагалактики оздоровительные занятия йогой проходят с учетом внутренних Частей Человека. Кроме того, два года участвовали в городском форуме проектных инициатив «От здорового образа жизни к здоровой семье» и разработали несколько программ пропаганды ЗОЖ. Проводили занятия в школах на тему космоса – объясняли в игровой форме развитие человека как космического. Освоения просторов не заканчиваются нашей планетой и потреблением. У человека должно быть стремление к познанию себя и своего потенциала.

Секта?

Если набрать в поисковике «Синтез Фа», то первыми результатами станут заметки о том, что Метагалактический центр – это секта. Ранее семинары Философских Чтений действительно имели такое название — «Синтез Фа».

— В интернете много информации о Философии Синтеза как о секте. Секта по определению – это закрытое сообщество, куда входят «избранные» и только их взгляд правильный. У нас всё открыто и свободно – каждый имеет право на свою позицию. Мы принимаем взгляды отличные от того, что знаем мы, готовы сотрудничать и обмениваться знаниями, опытом со всеми, кто идёт Путем Созидания и Творения.

Почему именно нотой «фа» звучит Вселенная – разобраться мы так и не смогли. Однако объяснение этому всё же есть:

— Нота фа – это звук Метагалактики, она так звучит… Была бы нота «соль» — значит, звучала бы как «соль», — рассуждает Ирина, — Название Фа исходит из звучания Метагалактики, синтезированное научной аппаратурой, но утверждено как звук Созидания Метагалактики. Во втором тысячелетии была известна мантрическая традиция: «Ом мани падме Хум», где Ом (звук сотворения) призывался и при сложной определённой подготовке являлся (падал) в Хум просветлённого Человека. Звуком сотворения на Планете отдельного Человека был Ом. Сейчас «Фа» — есть звук сотворения Метагалактики в каждом из нас, и каждого из нас в Метагалактике. Причём Сотворение, рассчитанное на многие годы и тысячелетия.

В паблике «Научный скептицизм – против псевдонауки» подробно описано устройство и концепция «Синтеза фа». Автор поста утверждает, что руководитель ячейки собирает немалые деньги с участников. Считается, что «жертвователь получает энергию в обмен на деньги». Можно стать и самому адептом философии. Необходимо прослушать курс семинаров-синтезов, пройти проверку знаний и затем получить право преподавать учение.

Тем не менее, денежных вливаний центр не лишен.

— По уставу общественной организации «Развитие Человека новой эпохи «Метагалактический Центр» Курск» добровольные взносы идут на оплату аренды и коммунальных услуг, — делится Ирина, — Обыденные потребности тоже стоят денег. В месяц – примерно 800 рублей. Сумма зависит от вида мероприятий. Занятия, которые проводят члены общественной организации для всех желающих — бесплатные. Когда мы приглашаем для проведения семинаров Философского Чтения Синтеза ведущих из разных городов, то участник Метагалактического центра делает взнос за оплату двухдневного семинара около 3000 рублей.

В общем и целом – можно воспринимать Метагалактические центры со скепсисом, а можно вникать в их цели. Однако, отбрасывая разную эзотерическую мишуру, в остатке получаем вполне обыденное стремление к самопознанию.

По материалам интернет-журнала Mediacity.