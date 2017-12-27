«Ночь дизайна: Экскурс» в Белгороде: парящие у потолка яблоки, «говорящие» стулья и ожившие картины
26 декабря в Центре молодежного инновационного творчества «Метаморфоза» на базе Центра инноваций и дизайна БГТУ им. В. Г. Шухова прошла выставка-перфоманс «Ночь дизайна: Экскурс». Над ней работали инженеры, дизайнеры, актеры, музыканты и волонтеры. Получилось нечто потрясающее. Но обо всем по порядку.
Как отметил руководитель центра Виктор Бабаев, это выставка о выставке. И действительно, мероприятие не вписывается в рамки выставок, к которым все привыкли. В его программе было множество арт-объектов и инсталляций, выступление актеров молодежного театра «Спичка» (они обыгрывали все экспонаты с помощью перфоманса), вижуал-арт и цифровое искусство.
Помещение не было похоже на единое пространство, а было разделено на тематические зоны, где гости могли увидеть представления разных жанров под различное музыкальное сопровождение и закадровый текст.
Началась «Ночь дизайна» с театральной постановки, в которой ОН и ОНА изображали отношения двух людей современности на сцене, украшенной зелеными яблоками. Они воспроизвели картины бельгийского художника-сюрреалиста Рене Магритта «Сын человеческий» и «Любовники».
Затем гости увидели семь стульев разных форм, которые олицетворяют предыдущие «Ночи дизайна» и представляют собой своеобразные предметы интерьера. Потом – парня и девушку посреди «моря и вспышки» – они бродили по уменьшенной копии корабля, который уже использовался в предыдущих постановках.
Больше всего эмоций у зрителей вызвал высокочастотный трансформатор Николы Теслы – еще бы, ведь они могли руками прикоснуться к молнии.
В остальных зонах гостей ждали установленный под потолком велосипед, комната с трубами и стена-абстракция, которая реагировала на движения. Основная часть мероприятия завершилась, а вот игра актеров нет – они продолжились бродить по локациям выставки, представляя собой ее составляющую. В это время зрители могли детально рассмотреть экспонаты, сфотографироваться и задать вопросы участникам «Ночи дизайна».
Отметим, что выставка проходила в четвертый раз, и каждый ее экспонат символизировал взаимодействие человека с окружающим миром с опорой на предыдущие главы выставки: «Человек и вещь», «Природа и человек» и «Энергия и человек (энергосбережение)».
«Мы объединили все прошедшие ночи. То есть люди, которые не знали про них или пропустили, получат возможность восполнить эти знания, познакомиться с нашими арт-объектами в новом видении. Наша первая ночь дизайна длилась две недели. Четырнадцать дней подряд мы показывали казалось бы одни и те же истории, но на деле вышло, что не было даже двух одинаковых ночей. Ночь – это время, когда мы свободны от каких-то обязательств и забот, но открыты к познанию чего-то нового и почти мистического. Например, мы можем научиться познавать себя через вещи», – рассказывает администратор проекта «Ночь дизайна: экскурс» Ирина Цвигун.
Для тех, кто не успел попасть на «Ночь дизайна: Экскурс», есть хорошая новость: выставка пройдет еще и в январе. Запись будет открыта после Нового года. Следите за новостями в группе выставки VK.
Текст и фото: Юлия Граблюк
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