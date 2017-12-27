«Ночь дизайна: Экскурс» в Белгороде: парящие у потолка яблоки, «говорящие» стулья и ожившие картины

Как отметил руководитель центра Виктор Бабаев, это выставка о выставке. И действительно, мероприятие не вписывается в рамки выставок, к которым все привыкли. В его программе было множество арт-объектов и инсталляций, выступление актеров молодежного театра «Спичка» (они обыгрывали все экспонаты с помощью перфоманса), вижуал-арт и цифровое искусство.

Помещение не было похоже на единое пространство, а было разделено на тематические зоны, где гости могли увидеть представления разных жанров под различное музыкальное сопровождение и закадровый текст.

Началась «Ночь дизайна» с театральной постановки, в которой ОН и ОНА изображали отношения двух людей современности на сцене, украшенной зелеными яблоками. Они воспроизвели картины бельгийского художника-сюрреалиста Рене Магритта «Сын человеческий» и «Любовники».