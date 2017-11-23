В Белгороде проведут географический диктант

В Белгороде диктант будет проходить в БелГУ. Тест будет состоять из трех блоков (в каждом по 10 пунктов). Первый включает в себя вопросы на знание географических понятий и терминов. Второй проверит умения участников работать с картой. Третий выявит, насколько точно тестируемые могут определить географические объекты по записям дневников путешественников и отрывкам из художественных произведений.

Для того, чтобы принять участие в диктанте, нужно пройти автоматическую регистрацию. Если этого не сделать, рассчитывать на участие в тесте можно только при наличии свободных мест в аудитории.

Диктант пройдет в НИУ БелГУ на улице Победы, 85, корпус 15, аудитории № 3-9, 3-13, 3-15 и 3-16. Вход со стороны храма Святого Гавриила. Начало работы площадки – 11:00, диктант начнется в 12:15, сообщается на Go31.