Work and Travel USA: узнай, что это такое

Work and Travel USA – это возможность полететь в Америку, познакомиться с ее культурой, подтянуть английский язык и при этом заработать. Иначе говоря, это шанс провести лето в США с пользой.

На мероприятии расскажут о том, какие выгоды вы получите от Work & Travel, о цене программы, о местах работы студентов, их зарплате и графике.

В роли спикеров выступят и участники программы, недавно вернувшиеся из США. Они поделятся своими впечатлениями и опытом.

Подробности можно узнать в группе VK.

По материалам 2DO2GO.