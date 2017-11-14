Work and Travel USA: узнай, что это такое
18 ноября в 14:00 представители компании «Визовый центр – Белгород» приглашают студентов, школьников и их родителей в Бизнес-пространство «Контакт» на презентацию обучающей программы Work and Travel USA.
Work and Travel USA – это возможность полететь в Америку, познакомиться с ее культурой, подтянуть английский язык и при этом заработать. Иначе говоря, это шанс провести лето в США с пользой.
На мероприятии расскажут о том, какие выгоды вы получите от Work & Travel, о цене программы, о местах работы студентов, их зарплате и графике.
В роли спикеров выступят и участники программы, недавно вернувшиеся из США. Они поделятся своими впечатлениями и опытом.
Подробности можно узнать в группе VK.
По материалам 2DO2GO.
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