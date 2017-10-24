Белгородские участники военных конфликтов приняли участие в фотопроекте в Москве
В столице прошли съемки фотопроекта «Герои России, какими их не видел никто» с участием белгородцев. Его проводит благотворительный фонд «Память поколений», помогающий ветеранам разных войн.
Фэшн-фотограф Ольга Тупоногова-Волкова сделала серию снимков с подполковниками полиции Вадимом Серых и Игорем Брудковым. Они участники боевых действий на Северном Кавказе и кавалеры госнаград
Выставку портретов героев можно будет увидеть в Белгороде в ноябре и декабре.
По материалам Go31.
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