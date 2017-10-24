Белгородские участники военных конфликтов приняли участие в фотопроекте в Москве

В столице прошли съемки фотопроекта «Герои России, какими их не видел никто» с участием белгородцев. Его проводит благотворительный фонд «Память поколений», помогающий ветеранам разных войн.

Фэшн-фотограф Ольга Тупоногова-Волкова сделала серию снимков с подполковниками полиции Вадимом Серых и Игорем Брудковым. Они участники боевых действий на Северном Кавказе и кавалеры госнаград

Выставку портретов героев можно будет увидеть в Белгороде в ноябре и декабре.

По материалам Go31.

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Автор: Ирина
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