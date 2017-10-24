Белгородские участники военных конфликтов приняли участие в фотопроекте в Москве

Фэшн-фотограф Ольга Тупоногова-Волкова сделала серию снимков с подполковниками полиции Вадимом Серых и Игорем Брудковым. Они участники боевых действий на Северном Кавказе и кавалеры госнаград

Выставку портретов героев можно будет увидеть в Белгороде в ноябре и декабре.

По материалам Go31.