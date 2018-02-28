BelgorodMusicFest 2018 «Борислав Струлев и друзья»: новые подробности

Как сообщает пресс-служба филармонии, 1 марта в 19:00 один из самых харизматичных музыкантов России, лауреат многочисленных конкурсов, народный артист РФ, виолончелист и органист Александр Князев и Борислав Струлев представят произведения великого Баха и не только.

2 и 3 марта в 11:00 откроется первый медиа-форума Media+Music. Молодые специалисты, выпускники и студенты факультетов журналистики, теории музыки и продюсирования, а также люди, увлеченные музыкой, блогеры и влогеры приглашаются повысить свой профессиональный уровень, пообщаться с экспертами в области музыкальной журналистики. В течение двух дней состоятся мастер-классы и творческие встречи. Лучшим проектам молодых продюсеров будет предоставлена информационная и ресурсная поддержка.

Подробности: здесь и здесь.

2 марта в 15:00 пройдет пресс-конференция, посвященная фестивалю BelgorodMusicFest 2018 «Борислав Струлев и друзья» и Первому форуму Media+Music. Среди спикеров будут театральный критик, ректор ГИТИСа Григорий Заславский; журналист; продюсер, генеральный директор ИА «Музыкальный Клондайк» Елена Лащенко; эксперт АНРИ/SCOPUS, профессор РГСУ Григорий Консон; журналист, музыкальный критик, ведущий на радио «Орфей» Йосси Тавор; известный ученый, профессор Сколковского института науки и технологий Артём Оганов; арт-директор фестиваля, музыкант и продюсер Борислав Струлев; директор Белгородской государственной филармонии Светлана Боруха; скрипичный мастер из Москвы – Дмитрий Тараканов.

После пресс-конференции в Большом фойе продемонстрируют авторскую скрипку талантливого скрипичного мастера из Москвы Дмитрия Тараканова (золотая медаль международного конкурса мастеров в Америке (VMAAI 2016)).

На встрече представят инструменты разных мастеров – скрипку Анны Боровик немецкого мастера и скрипки молодого мастера Дмитрия Тараканова. У вас будет возможность услышать и оценить качество звучания представленных инструментов, задать вопросы мастеру и музыкантам.