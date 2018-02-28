«Макулатура» выступит в Курске

Творчество музыкантов сложилось из социально-бытовых проблем, гражданской позиции, моральной и социальной ответственности. В итоге получился тяжелый, мрачноватый, наполненный грустным осознанием жизни коллектив. Но оттого еще более интересный.

Первый альбом «У слонопатама на этот счет могут быть совсем другие соображения» коллектив записал осенью 2003 года. Потом прекратил творческую деятельность, вернувшись к ней пять лет спустя. В октябре 2009 появляется второй альбом – «Детский психиатр». К 2017 году музыканты выпустили уже семь альбомов и два сингла.

Стоимость билета – 600 рублей, сообщает интернет-журнал «Морс».