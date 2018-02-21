Как прошел концерт группы «Кипелов» в Курске

Поклонники группы — отдельная публика. Это настоящая армия — армия Кипелова. Они слушали золотой состав «Арии» с его вокалом, следили за сольным творчеством с 2000-х. И дамочка с губами цвета бордо, и бизнесмен в косухе, и студент физмата — все они называют себя закоренелыми рокерами. Все разные, поэтому когда во время исполнения «Я здесь» среди горящих смартфонов появляется огонек зажигалки, никого это не удивляет. Просто сработала машина времени — и все перенеслись на 10 лет назад... К сцене тянется букет роз, за ним — еще и еще. Видимо, такой он хэви-метал true: суровый, но трогательный.