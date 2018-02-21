Как прошел концерт группы «Кипелов» в Курске
Сошлись Земля и небо, звезды и кресты — Валерий Кипелов приехал в Курск с новым альбомом. Третий студийный релиз готовился шесть последних лет. Видимо, не зря: пластинку можно считать рекордной по количеству треков и длительности среди альбомов группы.
В Курске Кипелов долго не разгонялся — обрушил хэви-метал-дождь с первых аккордов. Начал с нового. Тот, кто слушает группу давно, отметил, что в музыке Кипелова теперь более спокойные ритмы, но тяжесть звучания не потеряна. Несмотря на возраст (а в этом году Валерию Александровичу 60), голос Кипелов не потерял, некоторые пассажи пробивают до мурашек (учтите при этом, что я далеко не его фанат). По западным меркам он артист в полном расцвете сил, поэтому и жжёт на сцене по полной.
Поклонники группы — отдельная публика. Это настоящая армия — армия Кипелова. Они слушали золотой состав «Арии» с его вокалом, следили за сольным творчеством с 2000-х. И дамочка с губами цвета бордо, и бизнесмен в косухе, и студент физмата — все они называют себя закоренелыми рокерами. Все разные, поэтому когда во время исполнения «Я здесь» среди горящих смартфонов появляется огонек зажигалки, никого это не удивляет. Просто сработала машина времени — и все перенеслись на 10 лет назад... К сцене тянется букет роз, за ним — еще и еще. Видимо, такой он хэви-метал true: суровый, но трогательный.
Цепляющая хрипотца в балладах, поливающие зал гитарные соло — драйв вперемешку с серьезными мыслями, хэви-метал в сплетении с философией — таким сделал концерт Кипелов. Человек-вокал, человек-рок-эпоха, человек-история.
Фото: Сергей Долгополов.
Текст: интернет-журнал «Морс».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.