«Вечер в ударе» – в Белгородской филармонии

Вместе с ним выступят и другие музыканты-ударники: Олег Иванов, Артур Прокопенко, Виталий Прокопенко, а также лауреаты международных конкурсов Тимур Халиуллин и Галина Зольникова. Как сообщает пресс-служба филармонии, они сыграют сочинения Н. Розауро, И. Баха, Д. Фридмана, П. Садло, Д. Шостаковича, Д. Мийо, И. Лежника на маримбе, вибрафоне, литаврах, ксилофоне и других ударных инструментах соло и в ансамбле с органом, фортепиано и вокалом.

Отметим, что Сергей Коваленко – выпускник Санкт-Петербургской консерватории им Н. А. Римского-Корсакова, работает в Белгородской филармонии с 2011 года. Его исполнение отличается собранностью, умением владеть различными исполнительскими приемами и инструментами ударной группы.