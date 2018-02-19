Шведская панк-рок-группа The Headlines приедет в Белгород

Группа образовалась в 2005 году. И за время своего существования успела обзавестись приличным музыкальным багажом и уникальным стилем. Конечно, некоторое влияние The Clash, Rancid и Ramones вы все равно почувствуете, но это не помешает насладиться качественной музыкой шведов.

В их дискографии четыре альбома, одна ипиха и два сингла. Они сыграли более 400 концертов по всей Европе, ездили в туры в Канаду и Китай. А в Германии количество их фанатов бьет все рекорды.

Спустя 12 лет с момента своего основания группа отправляется в тур, который захватывает и Белгород. Приходите насладиться европейской школой раздачи рок'н'ролла!

Забронировать место можно по телефону: +7 (4722) 770-961, цена на билет в день концерта с репостом записи – 250 рублей, без репоста – 400. В этой же группе – более подробная информация.