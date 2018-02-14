«Скворцы Степанова» приедут в Курск
В BAR&GRILL «Серебряная FABRIKA» 16 февраля выступят основоположники дзен-панка из Санкт-Петербурга.
Это музыкальное направление подразумевает позитивное восприятие мира, творческую трансформацию своего видения в положительную энергию.
Каждая композиция «Скворцов Степанова» представляет собой целое шоу, в котором музыканты выходят на сцену в самых разнообразных тематических образах.
Начало концерта – в 22:00, сообщает интернет-журнал «Морс».
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