«Скворцы Степанова» приедут в Курск

Это музыкальное направление подразумевает позитивное восприятие мира, творческую трансформацию своего видения в положительную энергию.

Каждая композиция «Скворцов Степанова» представляет собой целое шоу, в котором музыканты выходят на сцену в самых разнообразных тематических образах.

Начало концерта – в 22:00, сообщает интернет-журнал «Морс».