«Скворцы Степанова» приедут в Курск

В BAR&GRILL «Серебряная FABRIKA» 16 февраля выступят основоположники дзен-панка из Санкт-Петербурга.

Это музыкальное направление подразумевает позитивное восприятие мира, творческую трансформацию своего видения в положительную энергию.

Каждая композиция «Скворцов Степанова» представляет собой целое шоу, в котором музыканты выходят на сцену в самых разнообразных тематических образах.

Начало концерта – в 22:00, сообщает интернет-журнал «Морс».

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Автор: Ирина
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