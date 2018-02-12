В Белгород приедут «Кирпичи»

Как сообщает «Белгород – это интересно», группа «Кирпичи» отправляется в традиционный осенне-зимний тур. На этот раз коллектив удивит публику новой обработкой своих старых хитов и усиленной аранжировкой главных песен из новейшей истории.

Программа получила название «РЭП ЭТО ЧТО ТУР». Для обновления звучания группа сотрудничала с израильским продюсером Аароном Хоровицем и корейским диджеем Хоном Че Дэ.

«Все заиграло совершенно новыми красками, все звучит необычно и подчас более мощно. Это неожиданный и положительный результат!» – комментирует обновлённую программу Вася В.: «Мы вытащили несколько забытых песен из «Силы Ума» и «Смерти на рейве», и это круто. Ну и новье тоже доставляет». Звучит многообещающе.

Говорят, что первые 50 билетов будут стоить по 800 рублей, следующие – по 900 и последние 30 – по 1000. Количество мест ограничено. Подробности – по телефону: 770-961.