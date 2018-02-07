В День всех влюбленных в Курск приедет Jah Khalib
14 февраля в 20:00 в ресто-баре «Мама люба» соберутся все, кто любит поплясать под «Мамаситу» и «Если че, я баха».
Jah Khalib уверенно завоевывает российского слушателя. В его активе совместные работы с МОТ, группой «Каспийский груз».
Как сообщает группа VK «Мероприятия Курска», певец исполнит свои хитовые композиции и новые работы, подтверждающие его звание битмейкера-самородка и восходящей звезды российского рэпа.
Все вопросы можно задать по телефонам: +7 (4712) 74-79-07 и 31-01-89.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.