В День всех влюбленных в Курск приедет Jah Khalib

Jah Khalib уверенно завоевывает российского слушателя. В его активе совместные работы с МОТ, группой «Каспийский груз».

Как сообщает группа VK «Мероприятия Курска», певец исполнит свои хитовые композиции и новые работы, подтверждающие его звание битмейкера-самородка и восходящей звезды российского рэпа.

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