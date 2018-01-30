Первый медиа-форум, посвященный музыкальной журналистике и блогингу, пройдет в Белгороде

Борислав Струлев и редакция информационного агентства «Музыкальный Клондайк» приглашают молодых специалистов, выпускников и студентов журфака, теории музыки и продюсирования, а также людей, увлеченных музыкой, блогеров и влогеров повысить свой профессиональный уровень, пообщаться с экспертами в области музыкальной журналистики, реализовать свой старт-ап, сделать первые шаги на пути к профессиональной реализации и известности.

В течение двух дней (2 и 3 марта) спикеры проведут мастер-классы и творческие встречи. Среди них будут арт-директор фестиваля, музыкант и продюсер Борислав Струлев, театральный критик, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, журналист, радио- и телеведущая Фекла Толстая, известный ученый, профессор Сколковского института науки и технологий Артем Оганов и другие.

Они расскажут о том, как создать и реализовать проект, о роли телевидения в формировании современной культуры и влиянии на аудиторию, а также о науке и искусстве как двух сторонах человеческого творчества и многом другом.

В программу форума включены пресс-конференция, пленарная сессия, интервью, самопрезентация и экспертиза проектов и работ, мастер-классы, неформальное общение, награждение победителей проектов.

Отдельное направление форума – MediaMusicBlog посвящено работам блогеров музыкального направления, умению рассказать о музыке широкой аудитории и влиять на рейтинги музыкальных событий.

Заявку можно подать в нескольких номинациях: продюсирование, PR, журналистика, блогосфера, контент информационных порталов в области искусства/культуры. Возраст участников: от 16 до 30 лет. Категории: студент; молодой специалист.

Проезд и проживание – за счет участника или направляющей его организации. Заявки на участие принимаются до 20 февраля 2018 года. Оставить заявку и получить подробную информацию о форуме можно по ссылке, сообщает пресс-служба Белгородской филармонии.