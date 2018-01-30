Вечеринка Vaporwave с отсылкой в прошлое
Курским любителям электронной музыки с нотками ностальгии стоит побывать на дискотеке, которая состоится 3 февраля в кафе BLACKBERRY в 21:00.
Создатели вечеринки предлагают вернуться на два десятилетия назад в ностальгический и сюрреалистический мир ретрокультуры, потребительских технологий, вычислительной аудио- и видеотехники.
Организатор Юрий Мухин немного рассказал о предстоящем событии и о самом жанре «вейпорвейв».
Как появилась идея?
Она пришла спонтанно от моего приятеля Ивана Бубнова. Я послушал пару треков этого жанра, например, Stay in dead, TEEN PREGNANCY. Что-то зацепило, и захотелось сделать странную и необычную вечеринку.
Почему она будет странная?
Потому что эта музыка не особо танцевальная и предназначена не для «посиделок». Vaporwave – это напоминание о былых временах, «тихий рейв», живое общение с друзьями и атмосфера прошлого.
Какие музыкальные группы будут играть?
Вообще треки подбирает Иван. Будут разные поджанры вейпорвейва. В этом жанре электронной музыки, наверное, нет групп. По большей части это отдельные деятели, скрывающиеся под различными псевдонимами.
Что интересного будет на вечеринке?
А это пусть останется интригой.
Текст: Мария Набатчикова.
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