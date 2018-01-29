DJ Юра Wadada: Люди хотят двигаться медленно

Про Underground Vibes и 3underground

Проект 3underground существует уже 10 лет. Отсчет ведём с первой организованной нами как диджеями вечеринки. Могу сразу сказать, что первый блин был комом. Но это был опыт. Сейчас техно стало более мейнстримовой культурой: многие знакомы с понятием техно-рейва, с такими поп-фигурами, как Борис Бреча и Нина Кравиц. А тогда в Курске нас было «полтора человека», которые решили объединиться, чтобы быть рупором мировых электронных достижений. Мы устраивали вечеринки, занимались интернет-раскруткой проекта, выпускали подкасты. Один из которых, например, записал для нас сам легендарный питерский диджей SLON.

2 года назад понял, что хочется делиться с людьми музыкой на более ругулярной основе, результатом чего стало создание авторского радиошоу Underground Vibes на «Серебряном дожде в Курске». Сравнение электронной музыки с подземными вибрациями — это мое личное видение. Каждый эфир — эксклюзивный микстейп от меня или гостей передачи. Некоторых музыкантов нахожу я, некоторые сами находят меня. Люди, не чуждые электронной музыкальной культуре, в большинстве своём сами прекрасно понимают, какую музыку уместно играть в той или иной среде. Так и с Подземными Вибрациями — случайные люди пишут редко. Как правило, миксы предлагают ребята, которым есть что интересного сказать.

В рамках общедоступного радиоэфира мы даём слушателям разнообразные интересные направления, которые сложно где-то еще услышать не только у нас в городе, но и вообще в России, и уж тем более наткнуться где-то случайно. Преимущественно в радиошоу «Подземные Вибрации» играется хаус — победившая на сегодня электронная культура. Послушайте всю музыку, которая играет вокруг: она фактически вся вышла из хауса. Есть разные вариации: классический вариант — так называемый чикаго-хаус, новомодный рав-хаус, джекин-хаус, геридж-хаус, разумеется, дип-хаус. В эфире можно услышать варианты звучания «роландовских» драм-машин, чикагский звук конца 80х-середины 90х, и свежайшие образчики канонического и экспериментального качесвтенного электронного саунда. Главное здесь — работа со звуком и неследование музыкальному мейнстриму.

Про свою музыку

Сейчас я сосредоточен на диджейской работе, где представляю такие стили, как хаус, техно, джангл и пр. Как у музыканта сейчас у меня творческая пауза, а так, основные направления, в которых мне интересно именно писать — это техно и техно-экспериментал. Вообще, творчество — процесс довольно условный. Человеческий мозг не способен на абсолютный креатив, он так или иначе отталкивается от имеющихся знаний. Поэтому создание музыки — это искусство семплирования. Даже в классической музыке именно наигранные переходы, повторения взывают к чувству узнавания и, как следствие, вызывают поощрительный мозговой импульс. Семплирование, семплирование и еще раз семплирование: музыка без повторения невозможна!