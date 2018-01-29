DJ Юра Wadada: Люди хотят двигаться медленно
Так бывает: ты сначала слышишь музыку, она заинтересовывает. Слушаешь дальше — погружаешься в sound всё глубже и вместе с этим узнаешь новых музыкантов и имена, так или иначе связанные с этой музыкой. Что-то похожее произошло и у нас в редакции. Услышали необычный house на «Серебряном Дожде в Курске», узнали, кто автор микса, а потом выяснили, что он же – автор этого радио-шоу — DJ Юра Wadada. У него есть собственный dj-проект 3underground, собственное творчество и собственный взгляд на электронную музыку.
Встретились с Юрой, чтобы обо всем этом поговорить.
С чего всё началось
— За то, что я начал слушать серьёзную электронную музыку, надо отдать должное моему старому другу, который не только меня одного в этом городе в свое время «подсадил» на неё. Первыми заинтересовали такие музыканты, как Richie Hawtin, The Timewriter, Neil Landstrumm, Jeff Mills. Поразила культура звука, которая совершенно не присуща инструментальным направлениям. В электронной музыке ей отводится ключевое значение.
Само понятие «электронная культура» — широко. Лет 15 лет назад люди говорили, что курской публике не хватает «культуры дипа». Что это? Вариант звучания, который приятен для восприятия: без агрессивного, контрастного и вредного звука, без резких, режущих ухо, высокочастотных глитчей, дешевого дисторшана, наложенного где нужно и не нужно. Это не какая-то смазанная грязная каша из случайно полученных звуков.
В электронной музыке или вообще нет текста, или он минимален. Слова — простейшие семплы, музыка не несет идейного или лирического посыла. Почему тогда люди её слушают? Потому что это ритм и звук, воздействующие на первобытном уровне.
Что крутого в музыке 15-летней давности
Связь времен нельзя обходить вниманием, потому что всё новое — хорошо забытое старое. И элемент субкультурности нельзя ни в какой музыке отрицать, и в электронной в том числе. Есть определенные «мекки звучания» — это Детройт, Чикаго, Берлин, Лондон. Там традиционно большая музыкальная тусовка, люди десятилетиями генерировали определённый музыкальный стиль и культуру.
И в то же время каждый новый год живешь и думаешь: «До чего дошли технологии, какой сейчас крутой звук!» И каждый год он шагает на новую ступень. Звук прошлого года, конечно, был очень крут для своего времени, но в этом году он достигнет, несомненно, новых высот.
Про Underground Vibes и 3underground
Проект 3underground существует уже 10 лет. Отсчет ведём с первой организованной нами как диджеями вечеринки. Могу сразу сказать, что первый блин был комом. Но это был опыт. Сейчас техно стало более мейнстримовой культурой: многие знакомы с понятием техно-рейва, с такими поп-фигурами, как Борис Бреча и Нина Кравиц. А тогда в Курске нас было «полтора человека», которые решили объединиться, чтобы быть рупором мировых электронных достижений. Мы устраивали вечеринки, занимались интернет-раскруткой проекта, выпускали подкасты. Один из которых, например, записал для нас сам легендарный питерский диджей SLON.
2 года назад понял, что хочется делиться с людьми музыкой на более ругулярной основе, результатом чего стало создание авторского радиошоу Underground Vibes на «Серебряном дожде в Курске». Сравнение электронной музыки с подземными вибрациями — это мое личное видение. Каждый эфир — эксклюзивный микстейп от меня или гостей передачи. Некоторых музыкантов нахожу я, некоторые сами находят меня. Люди, не чуждые электронной музыкальной культуре, в большинстве своём сами прекрасно понимают, какую музыку уместно играть в той или иной среде. Так и с Подземными Вибрациями — случайные люди пишут редко. Как правило, миксы предлагают ребята, которым есть что интересного сказать.
В рамках общедоступного радиоэфира мы даём слушателям разнообразные интересные направления, которые сложно где-то еще услышать не только у нас в городе, но и вообще в России, и уж тем более наткнуться где-то случайно. Преимущественно в радиошоу «Подземные Вибрации» играется хаус — победившая на сегодня электронная культура. Послушайте всю музыку, которая играет вокруг: она фактически вся вышла из хауса. Есть разные вариации: классический вариант — так называемый чикаго-хаус, новомодный рав-хаус, джекин-хаус, геридж-хаус, разумеется, дип-хаус. В эфире можно услышать варианты звучания «роландовских» драм-машин, чикагский звук конца 80х-середины 90х, и свежайшие образчики канонического и экспериментального качесвтенного электронного саунда. Главное здесь — работа со звуком и неследование музыкальному мейнстриму.
Про свою музыку
Сейчас я сосредоточен на диджейской работе, где представляю такие стили, как хаус, техно, джангл и пр. Как у музыканта сейчас у меня творческая пауза, а так, основные направления, в которых мне интересно именно писать — это техно и техно-экспериментал. Вообще, творчество — процесс довольно условный. Человеческий мозг не способен на абсолютный креатив, он так или иначе отталкивается от имеющихся знаний. Поэтому создание музыки — это искусство семплирования. Даже в классической музыке именно наигранные переходы, повторения взывают к чувству узнавания и, как следствие, вызывают поощрительный мозговой импульс. Семплирование, семплирование и еще раз семплирование: музыка без повторения невозможна!
Почему миксы всегда длинные
Всего лишь данность формата. Диджей — это профессия, которую не нужно путать с профессией музыканта в полной мере. В формате отдельного музыкального сочинения достаточно может быть и трех минут, чтобы продемонстрировать многие грани. Но диджей раскрывается не на короткой дистанции. Это клубная профессия. А в клубе человек занимается своими делами: люди сейчас не приходят только ради диджея, они общаются, что-то покупают, выясняют отношения, бегают куда-то и лишь периодически вспоминают о музыке. Когда музыка их настигает, они понимают: «Вот это трек, вот это оно!». Твоя задача сделать так, чтобы состояние музыкальной эйфории накатывало на них как можно чаще, в идеале — полный синтез, чтобы люди из этого состояния не выходили до конца сета.
Если тебя не слушают целый час от начала и до конца, — это издержки производства. Люди порою готовы слушать одни и те же треки много раз. Ты играешь их довольно часто и уже успел устать, а люди раз в полгода выбираются на тематическую вечеринку, вспоминают единственный трек в заявленном направлении, который когда-то слышали, и просят: «Поставь! Я хочу, чтобы было как в старые добрые времена». Да, и так бывает.
Что модно в электронной музыке сейчас
Неоклассика и, как всегда, хороший звук. А еще медленные ритмы сейчас популярнее, чем быстрые. Как свидетельство тому — набирающее популярность питерское Somatik Techno — очень медленная музыка со скоростью 80-100 ударов в минуту. Люди сегодня предпочитают двигаться медленно.
Underground Vibes radio show
радио «Серебряный дождь» 107,6 FM
вторник-среда 00:00
суббота-воскресенье 00:00
По материалам интернет-журнала «Морс».
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