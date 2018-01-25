Стартуют продажи абонементов 52-го концертного сезона в Белгородской филармонии

Их будет 19, и все – на любой музыкальный вкус. В каждый абонемент входит 3-4 концерта, объединенных тематикой и стилем.

Кроме того, в продаже будет персональный абонемент – на 5-8 концертов сезона по выбору, который позволяет сэкономить до 25 % от обычной стоимости билета. Подробнее о нем можно узнать здесь.

Плюсы от приобретения абонемента очевидны: во-первых, билеты на предстоящий концертный сезон уже куплены и не нужно тратить время и силы на их поиск; во-вторых, вы уже заранее знаете культурную программу на ближайшее время; в-третьих, есть возможность выбрать самые удобные места и в-четвертых, вы экономите деньги, ведь абонемент всегда дешевле суммы купленных билетов.

Абонементы можно приобрести в кассе филармонии (с 12:00 до 20:00, по воскресеньям – с 10:00 до 16:00) и в Белэкспоцентре (с 1 по 4 февраля – с 10:00 до 19:00).

Узнать более подробную информацию можно на сайте филармонии.