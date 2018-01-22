Юные куряне выступили в Кремле

На протяжении недели юные куряне оттачивали мастерство под руководством лучших преподавателей и под управлением знаменитого дирижера Валерия Гергиева. Каждая репетиция была мастер-классом от профессионалов.

– Наши хормейстеры постоянно объясняли что-то новое: как правильно петь, в какой позиции… Это собиралось в нашу копилочку за неделю. И в итоге мы все это развернули и показали, что умеем, – рассказала ученица ДШИ № 4 Ксения Воронина.

Еще одна воспитанница этой школы искусств Алина Беспалова в третий раз выступала в Кремлевском Дворце. Но солировала она впервые – с песней «Зимняя сказка».

– Когда пою, я чувствую, что как будто изнутри хора идет сильная положительная энергия. И она распространяется не только на меня, но и передается каждому зрителю, – отметила девушка.

Как пишет «Курск сегодня», концерт в Кремле прошел на одном дыхании не только для слушателей, но и для самих исполнителей. А заместитель директора детской школы искусств № 1 имени Свиридова Елена Лысенко отметила, что хоровое пение – одно из самых объединяющих видов искусств.