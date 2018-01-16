Сыгравший перед Папой Римским балалаечник выступит в Белгороде
18 января в 19:00 в Большом зале Белгородской государственной филармонии оркестр русских народных инструментов под управлением главного дирижера – заслуженного работника культуры РФ Евгения Алешникова представит музыкальную программу. А под его сопровождение впервые выступит всемирно известный виртуоз балалайки-контрабаса Михаил Дзюдзе.
Заслуженный артист России, один из основателей «Терем Квартета» Михаил Дзюдзе из Санкт-Петербурга внес в исполнительство на своем инструменте множество новых приемов, выступал в Ватикане перед 120-тысячной аудиторией, перед Папой Римским Иоанном Павлом II и Матерью Терезой, в Венеции на площади Святого Марка, в Сент-Джеймском дворце в Лондоне по приглашению принца Чарльза, на 3000-летии Иерусалима в историческом центре старого города, перед лидерами стран большой восьмерки G8 на саммите в Санкт-Петербурге.
Звуки его уникального инструмента восхитили слушателей Евровидения (2009), Олимпиады в Ванкувере (2010), Московского Международного кинофестиваля (2011), Открытия Театра Наций (2011), Дня независимости Казахстана (2011), Олимпиады в Лондоне (2012), Олимпиады в Сочи (2014), «Русской ночи» на Odeonsplatz (Германия 2014).
На сцену филармонии выйдут также камерный хор под управлением Елены Алексеевой, ансамбль танца филармонии (руководитель – Александр Манжола), лауреаты международных конкурсов, Вера Токаева (домра малая), Юрий Фукалов (балалайка прима), Андрей Иванов (баян).
В программе концерта «В острых ритмах» – сочинения современных композиторов, обработки классических произведений и многое другое.
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