Белгородская филармония готовит праздник хоровой музыки

Фестиваль традиционно проводится в январе в филармонии при поддержке губернатора Белгородской области Евгения Савченко в рамках реализации проекта «Развитие массового хорового исполнительства в Белгородской области».

Над проектом работают филармония, Белгородская митрополия и управление культуры региона, а идея принадлежит председателю регионального филиала Всероссийского хорового общества, заслуженному деятелю искусств РФ Ивану Трунову.

Как сообщает пресс-служба филармонии, в этот вечер выступят лучшие профессиональные и любительские хоровые коллективы Белгородской области с русской и зарубежной хоровой музыкой в сопровождении фортепиано и a’ cappella, обработками русских народных песен и современными композициями.

Приходите на праздник хоровой музыки!

Со списком коллективов и программой можно ознакомиться здесь.