Белгородская филармония готовит праздник хоровой музыки
13 января в 14:00 в Большом зале Белгородской государственной филармонии пройдет Пятый Фестиваль «Рождественские хоровые ассамблеи». Лучшие хоровые коллективы региона представят свое творчество.
Фестиваль традиционно проводится в январе в филармонии при поддержке губернатора Белгородской области Евгения Савченко в рамках реализации проекта «Развитие массового хорового исполнительства в Белгородской области».
Над проектом работают филармония, Белгородская митрополия и управление культуры региона, а идея принадлежит председателю регионального филиала Всероссийского хорового общества, заслуженному деятелю искусств РФ Ивану Трунову.
Как сообщает пресс-служба филармонии, в этот вечер выступят лучшие профессиональные и любительские хоровые коллективы Белгородской области с русской и зарубежной хоровой музыкой в сопровождении фортепиано и a’ cappella, обработками русских народных песен и современными композициями.
Приходите на праздник хоровой музыки!
Со списком коллективов и программой можно ознакомиться здесь.
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