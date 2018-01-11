Культпросвещение в Курске: море качественной музыки и драйва
21 января в 19:00 в баре «Серебряная FABRIKA» выступят гости из Питера, Воронежа и местные группы.
Любителей качественной музыки порадуют легенды музыкального перформанса из Санкт-Петербурга – SHORTPARIS, которые играют в avant-pop/experimental направлениях с 2012 года. Коллектив участвовал в крупнейших отечественных фестивалях и получил премию «Золотая горгулья» в номинации «Экспериментальный проект».
Кроме того, в этот вечер выступят воронежцы Головогрудь (device infantile pop) и курские проекты – Ломоносова Штрассе и дебютант CLOUDESIRE.
Цена билетов варьируется от 300 до 600 рублей, сообщает интернет-журнал «MediaCity».
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