Культпросвещение в Курске: море качественной музыки и драйва

21 января в 19:00 в баре «Серебряная FABRIKA» выступят гости из Питера, Воронежа и местные группы.

Любителей качественной музыки порадуют легенды музыкального перформанса из Санкт-Петербурга – SHORTPARIS, которые играют в avant-pop/experimental направлениях с 2012 года. Коллектив участвовал в крупнейших отечественных фестивалях и получил премию «Золотая горгулья» в номинации «Экспериментальный проект».

Кроме того, в этот вечер выступят воронежцы Головогрудь (device infantile pop) и курские проекты – Ломоносова Штрассе и дебютант CLOUDESIRE.

Цена билетов варьируется от 300 до 600 рублей, сообщает интернет-журнал «MediaCity».

Подробнее – в группе VK.

 

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Автор: Ирина
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