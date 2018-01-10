В Белгородской филармонии выступит группа Shoo
13 января в 19:00 на арт-веранде филармонии пройдет презентация новогодней песни «Пой со мной» участников проекта «Этажи – 2017» – певицы Шуни Балашовой и музыкантов группы Vision Of Sound. Гвоздь программы – новая зимняя песня «Пой со мной», записанная в дуэте с актером, звездой сериала «Ивановы-Ивановы» на СТС Андреем Шишковым.
Музыканты порадуют гостей вечера давно известными песнями и новыми композициями в жанре «абсолютный соул». У группы есть традиция – создавать новое произведение к Новому году, поэтому они не стали от нее отходить и записали песню «Пой со мной», которая и дала название концерту.
Как сообщает 2DO2GO, семь лет назад Шуня и музыканты записали трек в стиле музыки 90-х, и до сих пор они продолжают каждый год записывать композицию в стиле какого-либо десятилетия. На этот раз это будут 30-е годы XX века – время расцвета эры свинга, появления цветного кино и начала Золотого века Голливуда.
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