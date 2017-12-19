Гуша Катушкин даст концерт в Белгороде

Его песни необычные, волшебные и слегка странные, но потому и стали такими популярными в интернете. Гуша – автор двух полноформатных альбомов – «Красота13» (2014) и «Тоткогонебыло» (2016).

Душевность и глубина композиций артиста подарила ему известность и за пределами России. Одна из самых популярных его песен – «Эхо тысячи вокзалов». Она написана по мотивам стихотворений одесского поэта Ес Сои в 2011 году при участии известной харьковской пианистки Марии Чайковской.

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