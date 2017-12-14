Сестры Толмачевы споют на Новогоднем «Голубом огоньке»

Напомним, сестры Мария и Анастасия Толмачевы родились в Курске. Они победили на детском Евровидении в 2006 году и с тех пор объехали с гастролями полмира. Их тепло приветствовали в Италии, Франции, Румынии, Нидерландах, Норвегии, Латвии, Казахстане. Сейчас сестры часто ездят в Москву для участия в творческих вечерах известных артистов, в музыкальных программах «Субботний вечер» и «Голубой огонек».