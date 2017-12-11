В Белгороде выступит Face

18 декабря в 19:00 в night club & concert hall «SODA» пройдет концерт Face. Музыкант представит программу Kill your friends.

Он воспевает роскошь и высмеивает лузеров, носит татуировки и очки от Gucci. Ирония и эпатаж – это фундамент творчества и имиджа Вани Face'а – одного из самых противоречивых персонажей в русском рэпе.

Весной он успел объехать всю страну, и в Белгороде презентует расширенную шоу-программу и новый микстейп.

Подробнее – в группе VK.

 

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Автор: Ирина
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