Фестиваль BelgorodMusicFest «Борислав Струлев и друзья» признан Национальным событием года

Событие будет активно освещено в СМИ в рамках проектов Национального календаря EventsInRussia.com на внутреннем и международном рынках.

Как сообщает пресс-служба Белгородской филармонии, в определении списка топ-200 «Национальное событие года» в этом году важную роль сыграло народное голосование. За пять дней, в течение которых оно проходило, Лучшее событие года набрало более 15 000 голосов. Полный список лучших событий года по результатам работы экспертной комиссии будет объявлен 12 декабря.

BelgorodMusicFest «Борислав Струлев и друзья» будет проводиться в Белгородской филармонии уже в седьмой раз. Он успел полюбиться жителям и гостям города и стал очередной приметой наступающей весны. Это всегда праздник музыки и настоящая феерия. Арт-директор фестиваля – виолончелист-виртуоз Борислав Струлев.

Включение фестиваля в Национальный календарь событий повышает его статус на международном уровне и способствует развитию событийного туризма в Белгородской области.