Фестиваль BelgorodMusicFest «Борислав Струлев и друзья» признан Национальным событием года
В народном голосовании, проходившем на официальном сайте Национального календаря событий EventsInRussia.com с 29 ноября по 4 декабря, фестиваль попал в число победителей.
Событие будет активно освещено в СМИ в рамках проектов Национального календаря EventsInRussia.com на внутреннем и международном рынках.
Как сообщает пресс-служба Белгородской филармонии, в определении списка топ-200 «Национальное событие года» в этом году важную роль сыграло народное голосование. За пять дней, в течение которых оно проходило, Лучшее событие года набрало более 15 000 голосов. Полный список лучших событий года по результатам работы экспертной комиссии будет объявлен 12 декабря.
BelgorodMusicFest «Борислав Струлев и друзья» будет проводиться в Белгородской филармонии уже в седьмой раз. Он успел полюбиться жителям и гостям города и стал очередной приметой наступающей весны. Это всегда праздник музыки и настоящая феерия. Арт-директор фестиваля – виолончелист-виртуоз Борислав Струлев.
Включение фестиваля в Национальный календарь событий повышает его статус на международном уровне и способствует развитию событийного туризма в Белгородской области.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.