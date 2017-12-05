Только музыка! Только хардкор!
9 декабря в 20:00 в «Чапаев» баре пройдет клубный концерт Hard core show.
Как сообщает «Афишка31», там выступят G.G. Nonsensе из Воронежа, а также «Старый револьвер» и «Стоп-Кран» из Белгорода.
Организаторы обещают драйвовую музыкальную вечеринку. Еще бы – три талантливых и ярких коллектива исполнят свои лучшие песни и зарядят гостей позитивом.
Возрастной ценз: 16+.
Дополнительную информацию можно узнать по телефону: +7 (915) 564-27-04.
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