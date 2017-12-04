«Соло для баяна с оркестром»: как в Белгороде прошел концерт лауреата международных конкурсов

Артист играл в сопровождении оркестра русских народных инструментов под управлением заслуженного работника культуры РФ Евгения Алешникова.

Александр Сахарчук – талантливейший музыкант и один из лучших интерпретаторов современной музыки для баяна. Свои 35 он решил отметить концертом. В сопровождении оркестра он исполнил оригинальные сочинения современных композиторов и композиторов прошлого, латиноамериканскую музыку, композиции с элементами джаза и рока. Прозвучали сочинения А. Вивальди, В. Семенова, А. Нижника, А. Пьяццоллы, В. Гридина, В. Черникова, Ю. Алискерова и знаменитый поп-хит Майкла Джексона Bad в переложении для оркестра русских народных инструментов и баяна.

Как сообщает пресс-служба Белгородской филармонии, в концерте приняли участие лауреаты международных конкурсов – солистки биг-бэнда No Comment Екатерина Новикова и Арина Гюнтер (эстрадно-джазовый вокал) и Артем Нижник (баян).