Торжество «Музыки и живописи» – в Белгородской филармонии

Как сообщает пресс-служба филармонии, в его рамках прозвучат произведения французских композиторов К. Дебюсси, М. Равеля, Э. Шоссона в исполнении Государственного струнного квартета им. М. И. Глинки (в составе: заслуженный артист РФ Степан Якович, Владислав Безруков, Лев Серов, заслуженный артист РФ Олег Смирнов). В этот вечер выступят также лауреат международного конкурса Ирина Авралёва (фортепиано) и Елизавета Чеснокова (художник).

Отметим, что фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда развития классического музыкального искусства в Белгородской области.