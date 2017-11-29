Торжество «Музыки и живописи» – в Белгородской филармонии
1 декабря в 19:00 в Органном зале Белгородской филармонии состоится концерт «Музыка и живопись». Он станет завершающей точкой в VI фестивале «Шереметевские музыкальные ассамблеи».
Как сообщает пресс-служба филармонии, в его рамках прозвучат произведения французских композиторов К. Дебюсси, М. Равеля, Э. Шоссона в исполнении Государственного струнного квартета им. М. И. Глинки (в составе: заслуженный артист РФ Степан Якович, Владислав Безруков, Лев Серов, заслуженный артист РФ Олег Смирнов). В этот вечер выступят также лауреат международного конкурса Ирина Авралёва (фортепиано) и Елизавета Чеснокова (художник).
Отметим, что фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда развития классического музыкального искусства в Белгородской области.
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