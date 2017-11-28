«Соло для баяна с оркестром»: концерт в Белгородской филармонии

Александром Сахарчуком гордится его наставник – директор музыкального колледжа им. С. Дегтярева БГИИК, один из лучших музыкантов Белгородской области, заслуженный работник культуры РФ Михаил Шарабарин. В нем сочетаются солист и оркестровый музыкант, руководитель ансамбля «Сахар-бэнд» и преподаватель БГИИК, а еще и то, что отец троих детей.

Не раз Александр Сахарчук солировал в сопровождении оркестра русских народных инструментов под управлением Евгения Алешникова. Кроме того, он принял участие в исполнении мировой премьеры в 2016 году для ОРНИ и баяна четырехчастного произведения Артема Нижника – партиты № 2 «Мактуб».

Александр – победитель и призер республиканских и зарубежных конкурсов, на Белгородчине проявил себя как самостоятельный творческий ищущий человек. Сегодня он активно концертирует и является солистом ансамбля «Белогорье» и оркестра русских народных инструментов Белгородской государственной филармонии.

Ансамбль «Сахар-бэнд» сложился в результате совместного творчества Александра и джазовых музыкантов Белгорода. В 2009 году он занял первое место на Международном конкурсе баянистов в Кастельфидардо (Италия), благодаря своим эстрадно-джазовым пьесам и обработке народных мелодий.

Как сообщает пресс-служба Белгородской филармонии, 30 ноября музыкант представит для меломакнов оригинальные обработки русских народных песен, латиноамериканскую музыку, а также сочинения с элементами джаза и рока. Прозвучат сочинения А. Вивальди, В. Семенова, А. Нижника, А. Пьяццоллы, В. Гридина, В. Черникова, Ю. Алискерова и др. В концерте принимают участие лауреаты международных конкурсов солистка биг-бэнда No Comment Екатерина Новикова (джазовый вокал) и Александр Нижник (баян).