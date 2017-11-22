«ЮДИ»: Шоу «Света и Тьмы»

Это история об уникальном человеке, которому была нужна помощь, и его услышали. Это история о великом Свете, излечившем Тьму. Танцоры уже завоевали зарубежного зрителя демонстрацией невероятных возможностей человеческого тела, от которых захватывает дух.

Команда «ЮДИ» родом из Томска, она стала финалистом Britan’s Got Talent и «Минуты славы». Артисты выступают в различных шоу российского и зарубежного ТВ, а их ролики на YouTube набирают более двадцати миллионов просмотров. Они также открывают танцевальные школы. «ЮДИ» – самое нашумевшее явление современной культуры, поскольку это не просто танцевальный коллектив, но еще и необычное шоу, идущее против стереотипов.

Приходите и вы увидеть нечто потрясающее 24 ноября в 19:00 в ДК «Энергомаш».

По материалам «Афишки31».