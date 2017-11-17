«Шереметевские музыкальные ассамблеи» в Белгороде: дополнительные мероприятия

17 ноября в 19:00 лауреат международных конкурсов Александр Романовский (фортепиано) даст Концерт в Большом зале (2 отделения).

22 ноября в 19:00 выступит Государственная академическая хоровая капелла России имени А. А. Юрлова (2 отделения). В антракте или после концерта возможен пресс-подход с главным дирижером Геннадием Дмитряком.

23 ноября в 12:00 начнется репетиция с симфоническим оркестром в Большом зале (лауреат международных конкурсов Василий Ладюк (баритон). А 24 ноября в 15:00 он встретится со студентами БГИИК. В этот же день в 18:00 запланировано его участие в литературно-музыкальной гостиной у Митрополита Белгородского и Старооскольского.

25 ноября в 19:00 Василий Ладюк даст концерт в Большом зале (2 отделения), сообщает пресс-служба Белгородской филармонии.