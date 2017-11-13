Белгородцы услышали мировую классику в джазовых тонах

В концертах участвовали «Академик-бэнд» РАМ им. Гнесиных под управлением Анатолия Кролла, биг-бэнд No Comment Белгородской филармонии под управлением Владимира Уварова, симфонический оркестр Белгородской филармонии, дирижер – заслуженный деятель искусств РФ Игорь Кантюков, а также легенда Санкт-Петербургского джаза, композитор, заслуженный деятель искусств РФ Анатолий Кальварский, народный артист РФ Давид Голощекин (мультиинструменталист), лауреат международных конкурсов Тимур Некрасов (саксофон).

Как сообщает пресс-служба местной филармонии, Белгород – первый город, который принял джазовый фестиваль «Мировая классика в джазовых тонах». Теперь 18 и 19 ноября концерты пройдут в Московском международном доме музыки. Вместе с «Академик-бэндом» РАМ им. Гнесиных под управлением Анатолия Кролла выступят коллективы Белгородской филармонии симфонический оркестр и биг-бэнд No Comment под управлением Владимира Уварова.

На фестивале звучали разные направления джазовой музыки – аранжировки русской классической музыки, шедевры старого и нового джаза, импровизации.

11 ноября в программе «Коррида биг-бэндов» в музыкальном поединке «сразились» два ведущих джазовых коллектива страны – «Академик-бэнд» Российской академии музыки имени Гнесиных под управлением Анатолия Кролла из Москвы и биг-бэнд No Comment Белгородской филармонии под управлением Владимира Уварова.

12 ноября организаторы представили программу «Шедевры симфоджаза». Симфонический оркестр Белгородской филармонии под управлением Игоря Кантюкова исполнил авторские аранжировки и собственные произведения Анатолия Кальварского. Прозвучали четыре мировые премьеры – «Ноктюрн» А. Кальварского (солистка – Ольга Синяева), «Кролл-Блюз» А. Кальварского (солист – А. Кролл), Парафраз на тему Луиса Бонфа в аранжировке А. Кальварского (солист – Тимур Некрасов) и «Денди» А. Кальварского (солист – Давид Голощекин).

Выходные в филармонии удались и подарили Белгороду новых ценителей джазовой музыки.