Pharaoh выступит в Белгороде

Творчество парня относится к так называемому «клауд-рэпу». Он отличается медленными битами и депрессивными текстами.

Реальное имя рэпера – Глеб Голубин. Музыкой он увлекался еще с детства. Его родители считали, что он станет футболистом, но все сложилось по-другому: Глеб решил посвятить себя музыкальному творчеству.

Сначала он выступал с коллективом Grindhouse. Тогда и появился псевдонимом Pharaoh (Фараон). Но потом рэпер покинул Grindhouse и основал свое творческое объединение Dead Dynasty, у которого сейчас огромная аудитория поклонников. Его музыка цепляет агрессией, бунтарством, а тексты – нигилистическими мотивами. Услышьте их и вы.

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По материалам 2DO2GO.