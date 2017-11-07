«Шереметевские музыкальные ассамблеи» пройдут в Белгороде

17 ноября будет звучать музыка Вольфганга Амадея Моцарта – увертюра к опере «Похищение из сераля», симфония № 40 соль-минор, концерт № 24 для фортепиано с оркестром до минор. Симфоническим оркестром будет управлять заслуженный деятель искусств РФ Рашит Нигаматуллин, солист – лауреат международных конкурсов, в том числе XIV Международного конкурса имени П. И. Чайковского Александр Романовский (фортепиано, Италия).

22 ноября Государственная академическая хоровая капелла России имени А. А. Юрлова исполнит для белгородцев русскую хоровую музыку а` cappella.

В программе третьего дня, 25 ноября, – увертюры и арии из опер русских и зарубежных композиторов. Солист – ведущий солист Московского театра «Новая Опера», приглашенный солист известных театров мира, лауреат международных конкурсов Василий Ладюк (баритон). Симфоническим оркестром Белгородской филармонии будет дирижировать Рашит Нигаматуллин.

1 декабря гости услышат произведения французских композиторов К. Дебюсси, М. Равеля, Э. Шоссона в исполнении Государственного струнного квартета им. М. И. Глинки. Вечер также украсят лауреат международного конкурса Ирина Авралёва (фортепиано) и Елизавета Чеснокова (художник), сообщили в пресс-службе Белгородской филармонии.