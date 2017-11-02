Джазовый фестиваль «Мировая классика в джазовых тонах» пройдет в Белгороде

Как сообщает пресс-служба Белгородской филармонии, в первый день вы услышите творческий поединок двух джазовых оркестров: «Академик Бэнд» Анатолия Кролла (солисты – лауреаты международных джазовых фестивалей Ольга Синяева и Павел Иванов) и биг-бэнда No Comment под руководством Владимира Уварова (солисты – лауреат международных конкурсов Арина Гюнтер и Алина Романович).

На следующий день будут звучать авторские композиции и аранжировки Анатолия Кальварского. Симфонический оркестр Белгородской государственной филармонии исполнит джаз, дирижер – заслуженный деятель искусств РФ Игорь Кантюков. На главную сцену филармонии выйдут народный артист России Давид Голощёкин, лауреаты международных конкурсов Анна Бутурлина, Павел Иванов, Тимур Некрасов.

Приходите посмотреть на потрясающий фейерверк ярких композиций и выступлений, полных драйва и позитива.