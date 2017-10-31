Симфонический оркестр RockestraLive привезет в Белгород концерт
9 ноября в белгородском Центре молодежных инициатив будет настоящий праздник для всех любителей рока и симфонической музыки. Коллектив из 30 высокопрофессиональных музыкантов Rockestralive исполнит известнейшие рок-хиты всех времен и народов.
Гостей вечера ждут симфонические каверы на песни Linkin Park, System of a Down, Nirvana, RHCP, Korn, Green Day, Radiohead, Coldplay, Arctic Monkeys и других. Именно благодаря им Rockestralive и получил всероссийскую известность.
Коллектив два раза выступал в Кремлевском дворце, а их таланты оценены даже за рубежом, в частности ими восхищались Джаред Лето и участники британского рок-бэнда Muse.
Концерт пройдет в два отделения продолжительностью чуть более часа каждое.
По материалам 2DO2GO.
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