Симфонический оркестр RockestraLive привезет в Белгород концерт

9 ноября в белгородском Центре молодежных инициатив будет настоящий праздник для всех любителей рока и симфонической музыки. Коллектив из 30 высокопрофессиональных музыкантов Rockestralive исполнит известнейшие рок-хиты всех времен и народов.

Гостей вечера ждут симфонические каверы на песни Linkin Park, System of a Down, Nirvana, RHCP, Korn, Green Day, Radiohead, Coldplay, Arctic Monkeys и других. Именно благодаря им Rockestralive и получил всероссийскую известность.

Коллектив два раза выступал в Кремлевском дворце, а их таланты оценены даже за рубежом, в частности ими восхищались Джаред Лето и участники британского рок-бэнда Muse.

Концерт пройдет в два отделения продолжительностью чуть более часа каждое.

 

По материалам 2DO2GO.

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Автор: Ирина
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