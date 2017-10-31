Симфонический оркестр RockestraLive привезет в Белгород концерт

Гостей вечера ждут симфонические каверы на песни Linkin Park, System of a Down, Nirvana, RHCP, Korn, Green Day, Radiohead, Coldplay, Arctic Monkeys и других. Именно благодаря им Rockestralive и получил всероссийскую известность.

Коллектив два раза выступал в Кремлевском дворце, а их таланты оценены даже за рубежом, в частности ими восхищались Джаред Лето и участники британского рок-бэнда Muse.

Концерт пройдет в два отделения продолжительностью чуть более часа каждое.

По материалам 2DO2GO.