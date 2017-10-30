Московский диджей Vadim Adamov устроит жаркую вечеринку в Белгороде

4 ноября в Veranda party bar белгородцев порадует своими треками известный столичный диджей Vadim Adamov.

Вадим известен в столице и других городах. Его имя можно встретить в самых престижных топах музыкальных сайтов. Он – постоянный резидент радио «Столица FM» и Megapolis FM, ведущий двух радиошоу – Adamov LIVE и «Бьет Бит».

Уже не первый год он радует тусовщиков Москвы своей музыкой, теперь настала очередь белгородских любителей ночной жизни услышать его треки.

Подробную информацию можно узнать по телефону: +7 (4722) 55-55-14.

По материалам 2DO2GO.

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Автор: Ирина
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