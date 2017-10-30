Kavabanga Depo Kolibri даст концерт в Белгороде

Основатель группы Дима Лелюк (Kolibri) объединился со старым приятелем Александром Плисакиным (Kavabanga), который решил создать свою программу звукозаписи. Позже к ним примкнул Роман Манько (Depo). Ребята сразу нашли общий язык и начали делать качественный хип-хоп. Причем музыканты просят не путать понятие «хип-хоп» с рэпом, который мало кто из слушателей одобряет.

Парни подготовили яркую программу. Приходите и сами все увидите (и услышите).

Подробнее можно узнать в группе VK, а также по телефону: +7 (4722) 50-51-75.

По материалам 2DO2GO.