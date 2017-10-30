«О, Русь, далекая и близкая»: новая программа композитора Николая Бирюкова и Белгородской филармонии

Артист вместе с коллективами и солистами филармонии подготовил новую программу «О, Русь, далекая и близкая». Музыку он исполнит как сам, так и в сопровождении оркестра русских народных инструментов под управлением главного дирижера – заслуженного работника культуры РФ Евгения Алешникова, симфонического оркестра, дирижер – Дмитрий Филатов и камерного хора, главный дирижер – Елена Алексеева.

Как сообщает пресс-служба Белгородской филармонии, в этот вечер выступят народный артист РФ Евгений Григорьев (бас-баритон), заслуженный артист РФ Владимир Бойко (баритон), лауреат международных конкурсов Тимур Халиуллин (карильон) и другие.

Белгородский композитор Николай Бирюков — автор нескольких десятков сочинений для оркестров, солистов, фортепиано и даже карильона. Он дипломант первого Всероссийского конкурса вокалистов им. Г. Свиридова. Окончил Российскую Академию музыки им. Гнесиных как певец и композитор. В 1994 году был принят в члены Союза композиторов России. Работал в филармонии Кемерово. В Белгородской филармонии трудится с 1999 года.

Николай Бирюков во многом повлиял на процесс развития культуры и искусства Белгородской области. А его опера «Белгородский полк» (либретто В. Овчинникова), которую он написал вместе с женой, композитором Еленой Латыш-Бирюковой, стала своего рода визитной карточкой Белгородчины.

В репертуаре певца – разные жанры вокальной музыки, но особое место в нем занимают лирические эстрадные песни – как собственные, так и композиторов-современников.