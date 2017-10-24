Пофестивалим по-питерски вместе с DJ Misha Klein

28 октября за пульт Veranda party bar в Белгороде встанет известный диджей Misha Klein. Его имя на слуху в обоих столицах и других крупных городах, а его под его сеты отрываются тусовщики самых модных танцполов России.

Misha Klein создал один из самых популярных подкастов электронной музыки Misha Klein – Deep. К тому же, он является резидентом крупнейшего лейбла L Music (экс-Luxury Music).

Насладитесь ремиксами Мишы на композиции популярных звезд уже в эту субботу.

Подробности можно узнать в группе VK.

По материалам 2DO2GO.

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Автор: Ирина
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