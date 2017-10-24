В Белгород приедет норвежский музыкант Bellman

27 октября, в 21:00 в городском кафе «Винсент» выступит норвежский музыкант Bellman. Фильм, саундтреком к которому станет его композиция «Can You Feel It?», претендует на канскую веточку.

Bellman умеет создавать на своих концертах меланхоличную атмосферу, полную приятной грусти. Это ему удается благодаря сочетанию электрического и акустического звучания, экспериментального рока, классического поп-рока и «альтернативы».

 

Приходите и оцените талант музыканта, музыку которого услышат в Каннах. Подробности – в группе VK.

 

 

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Автор: Ирина
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