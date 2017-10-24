В Белгород приедет норвежский музыкант Bellman

Bellman умеет создавать на своих концертах меланхоличную атмосферу, полную приятной грусти. Это ему удается благодаря сочетанию электрического и акустического звучания, экспериментального рока, классического поп-рока и «альтернативы».

Приходите и оцените талант музыканта, музыку которого услышат в Каннах. Подробности – в группе VK.