Экс-солист группы «Руки вверх» даст концерт в Белгороде
28 октября в Soda Night Club & Concert Hall будет звучать музыка 90-х. Бывший солист культового проекта «Руки вверх» Алексей Потехин исполнит лучшие хиты настоящего и прошлого. Отличный повод вспомнить лихую молодость!
Алексей Потехин вместе с Сергеем Жуковым давали концерты на лучших площадках СНГ и создавали настоящие молодежные хиты. В 2006 году коллектив распался, но Алексей продолжил творческую деятельность. Сейчас он занимается продюсированием молодых исполнителей и гастролирует по городам с сольными концертами. Одним из них станет «Поднимаем руки вверх» в Белгороде.
Более подробную информацию можно узнать в группе VK.
По материалам 2DO2GO.
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