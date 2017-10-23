Экс-солист группы «Руки вверх» даст концерт в Белгороде

Алексей Потехин вместе с Сергеем Жуковым давали концерты на лучших площадках СНГ и создавали настоящие молодежные хиты. В 2006 году коллектив распался, но Алексей продолжил творческую деятельность. Сейчас он занимается продюсированием молодых исполнителей и гастролирует по городам с сольными концертами. Одним из них станет «Поднимаем руки вверх» в Белгороде.

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По материалам 2DO2GO.